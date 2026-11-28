W Hamburgu w Niemczech Bayern zremisował 0:0 z miejscowym Hamburgerem w meczu Bundesligi. Monachijska drużyna od 44. minuty grała w osłabieniu po bezpośredniej czerwonej kartce dla Joshuy Kimmicha.

Wykluczenie Kimmicha

Kimmich został usunięty z boiska po starciu bez piłki z Alexandrem Rossingiem-Lelesiitem: zawodnik Bayernu pociągnął rywala za włosy. Według Channel NewsAsia lepsze okazje w meczu miał Hamburg: Martin Adelin strzelił obok bramki, a uderzenie Sebastiana Bornauwa obronił bramkarz gości Jonas Urbig, który zagrał z powodu kontuzji Manuela Neuera.

Był to piąty remis Bayernu w sezonie i trzeci w ostatnich czterech meczach. Zespół pozostaje niepokonany, lecz po 11 spotkaniach ma o jeden punkt mniej niż lider tabeli Borussia Dortmund, która zdobyła 24 punkty w 10 meczach. Dortmundczycy następnego dnia mieli podejmować Bayer Leverkusen.

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Rozgromienie w Paderborn

W innym meczu Paderborn rozgromił Schalke 8:1. Było to najwyższe zwycięstwo klubu w historii występów w Bundeslidze: wcześniej zespół nigdy nie wygrał w najwyższej klasie rozgrywkowej różnicą większą niż dwa gole. Stefano Marino skompletował hat-tricka, a Paderborn odniósł trzecie zwycięstwo w sezonie i awansował na dziewiąte miejsce.

Również Kolonia pokonała Elversberg 5:0 dzięki hat-trickowi Mariusa Bültera i dwóm golom Saida El-Mali. Mainz wygrał z berlińskim Unionem 2:1.

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