Amerykańska baza marynarki wojennej Naval Support Activity (NSA) w Manamie w Bahrajnie nadal działa ze znacznie zmniejszoną obsadą kilka miesięcy po atakach irańskich dronów i rakiet. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na The Washington Post.

Pod koniec lutego, przed rozpoczęciem operacji Epic Fury, w bazie przebywało ponad 8 tys. osób. Obecnie liczba personelu stanowi jedynie niewielką część pierwotnego stanu. W bazie znajdują się dowództwo Sił Morskich Centralnego Dowództwa USA oraz dowództwo Piątej Floty USA.

Szkody szacowane są na ponad 400 mln dolarów

NSA została zaatakowana wkrótce po rozpoczęciu operacji. W czasie wojny zginęło dwóch cywilów, a sama baza doznała jednych z najpoważniejszych uszkodzeń wśród amerykańskich obiektów wojskowych, zaznacza publikacja, powołując się na The Washington Post. Ataki dotknęły również infrastruktury energetycznej Bahrajnu, budynków mieszkalnych i centrów danych.

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Według oceny amerykańskiej Służby Badawczej Kongresu koszt szkód w bazie prawdopodobnie przekracza 400 mln dolarów. Amerykańscy urzędnicy wojskowi przyznają, że obecnie nie wiadomo, kiedy i czy obiekt będzie mógł powrócić do pierwotnego poziomu działania.

Obszary w pobliżu bazy opustoszały

Według The Washington Post po atakach obszary w pobliżu bazy w dużej mierze opustoszały. Wcześniej mieszkali tam amerykańscy wojskowi i ich rodziny; w tych dzielnicach działały dziecięce ligi sportowe, szkoła Departamentu Obrony USA, kino, sklep spożywczy i lokale amerykańskich sieci restauracyjnych. Wśród absolwentów szkoły byli członkowie bahrajńskiej rodziny królewskiej.

Tymczasem irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że niedawno zaatakował nienazwaną amerykańską bazę wojskową w Bahrajnie; oświadczenie to cytuje irańska agencja Fars. Podczas incydentu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu wezwało obywateli i mieszkańców do zachowania spokoju oraz udania się do najbliższych bezpiecznych miejsc, nie podając innych szczegółów dotyczących zagrożenia.

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