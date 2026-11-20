W Japonii bazowe ceny konsumpcyjne wzrosły w październiku o 2,2% rok do roku. Tempo inflacji nieznacznie przyspieszyło w porównaniu z wrześniem, co wzmocniło oczekiwania na rychłą podwyżkę stóp procentowych przez Bank Japonii.

Wynik poniżej prognoz

Bazowy indeks cen konsumpcyjnych nie uwzględnia kosztów świeżej żywności, której ceny mogą znacznie się wahać. Wynik okazał się nieco niższy od mediany prognoz rynkowych, która zakładała wzrost o 2,3%. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

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Oczekiwania dotyczące stóp

Indeks, który wyklucza wpływ zarówno świeżej żywności, jak i paliw oraz jest uznawany przez Bank Japonii za dokładniejszy wskaźnik presji inflacyjnej związanej z popytem, również wzrósł w październiku o 2,2% rok do roku. We wrześniu jego wzrost wyniósł 2,4%.

Dane będą jednym z czynników, które Bank Japonii oceni na dwudniowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej, kończącym się 18 grudnia. Wielu uczestników rynku oczekuje, że regulator podniesie stopę z obecnych 1,25% do 1,5%.

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