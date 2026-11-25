W Japonii bazowy wskaźnik inflacji Banku Japonii wzrósł w październiku o 3,5% w ujęciu rocznym. Było to najszybsze tempo od września 2023 roku, po wzroście o 3,2% we wrześniu, informuje The Japan Times.

Wskaźnik bez czynników tymczasowych

Wskaźnik Banku Japonii uwzględnia ceny konsumpcyjne z wyłączeniem świeżej żywności i czynników szczególnych. W szczególności z obliczeń wyłącza się wpływ tymczasowych działań rządu mających ograniczyć koszty życia, w tym subsydiów na benzynę i usługi komunalne.

Wskaźnik ten był wyraźnie wyższy od statystyk rządowych: według japońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji ceny konsumpcyjne z wyłączeniem świeżej żywności wzrosły w październiku o 2,2% w ujęciu rocznym.

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Oczekiwania dotyczące stóp

Nowe dane wzmocniły oczekiwania rynku dotyczące kolejnej podwyżki stopy bazowej przez Bank Japonii. Kolejne posiedzenie w sprawie polityki pieniężnej ma zakończyć się 18 grudnia. Wyceny na rynku jednodniowych swapów stopy procentowej wskazywały na około 70-procentowe prawdopodobieństwo wzrostu kosztów pożyczania.

Wcześniej tego samego dnia opublikowano również dane o największym od 36 lat wzroście cen usług między japońskimi przedsiębiorstwami. W ubiegłym miesiącu rada Banku Japonii, na czele której stoi prezes Kazuo Ueda, oświadczyła, że bazowa inflacja osiągnęła już docelowy poziom 2%, a zadaniem regulatora jest utrzymanie jej w pobliżu tego poziomu.

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