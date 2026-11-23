W Singapurze inflacja bazowa w październiku spowolniła do 1,5% w ujęciu rocznym wobec 2% we wrześniu. Spadek wyjaśniono wolniejszym wzrostem cen usług, energii elektrycznej i gazu, informuje Channel NewsAsia, powołując się na wspólne oświadczenie Urzędu Monetarnego Singapuru oraz Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu.

Wskaźnik bazowy nie uwzględnia kosztów zakwaterowania i transportu prywatnego. W ujęciu miesięcznym ceny bazowe w październiku nie zmieniły się. Inflacja ogólna, mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych we wszystkich kategoriach towarów i usług, spowolniła z 2,2% we wrześniu do 1,9% w październiku. W porównaniu z wrześniem ogólny poziom cen spadł o 0,3%.

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Najbardziej spowolnił wzrost cen energii elektrycznej i gazu — z 8,7% we wrześniu do 1% w październiku. Przyczyną był wolniejszy wzrost kosztów energii elektrycznej, w tym z powodu niższej regulowanej taryfy w październiku.

Inflacja w sektorze usług spadła z 1,7% do 1,1% z powodu mniejszych podwyżek cen biletów lotniczych, ubezpieczeń zdrowotnych i usług medycznych. Wzrost cen transportu prywatnego spowolnił z 7,1% do 6,7%, ponieważ samochody drożały wolniej. Inflacja żywnościowa zmniejszyła się z 2,4% do 2,3% dzięki wolniejszemu wzrostowi cen nieprzygotowanej żywności.

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Jednocześnie inflacja w kategorii towarów detalicznych i innych przyspieszyła z 1,2% do 1,6%: meble drożały, a ceny sprzętu gospodarstwa domowego spadały wolniej. Inflacja w sektorze mieszkaniowym pozostała na poziomie 0,9%.

Prognoza na 2027 rok

Władze oczekują, że w najbliższej perspektywie importowana presja cenowa pozostanie odczuwalna z powodu niestabilnych cen surowców energetycznych, wyższych niż przed rokiem. Globalne i regionalne ceny żywności mogą także wzrosnąć z powodu droższych nakładów produkcyjnych i niekorzystnej pogody dla produkcji żywności. Jednocześnie według prognozy urzędów importowana inflacja ma osłabnąć w 2027 roku, gdy będzie wygasał wpływ tymczasowych zakłóceń dostaw.

Według prognozy urzędów inflacja bazowa może przyspieszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a od połowy roku wyraźniej spowolnić. Jej średni poziom prognozowany jest w przedziale 1,5–2,5% w 2027 roku, a inflacja ogólna również w przedziale 1,5–2,5%.

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