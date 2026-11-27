W Tokio inflacja bazowa przyspieszyła w listopadzie do 2,9% rok do roku po 2,6% w październiku. Wskaźnik trzeci miesiąc z rzędu przekracza cel Banku Japonii na poziomie 2%, podaje Channel NewsAsia.

Wskaźnik niższy od prognoz

Bazowy indeks cen konsumpcyjnych w stolicy Japonii uwzględnia koszty paliw, ale nie świeżą żywność. Jego wzrost o 2,9% w listopadzie okazał się nieco niższy od mediany prognoz rynkowych wynoszącej 3%.

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Inflacja bez paliw i świeżej żywności

Indeks, z którego również wyłączono ceny paliw, wzrósł w listopadzie o 2,5% rok do roku. W październiku jego wzrost wyniósł 2,6%.

Bank Japonii śledzi ten wskaźnik jako dokładniejszy miernik trwałej inflacji. Dane z Tokio są uznawane za wskaźnik wyprzedzający ogólnokrajowej dynamiki cen. Bank Japonii uwzględni je podczas następnego dwudniowego posiedzenia dotyczącego polityki pieniężnej, które zakończy się 18 grudnia.

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