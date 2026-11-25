Na Tajwanie sieć powiązana z Chinami stworzyła w ciągu ostatniego roku ponad 500 fałszywych filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dotyczących przedstawicieli rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej. Aktywność nasiliła się przed ważnymi wyborami lokalnymi, informuje BBC News, powołując się na śledztwo BBC Verify.

Wśród głównych celów dezinformacji są prezydent Tajwanu Lai Ching-te oraz kandydat na burmistrza Tajpej Puma Shen. W jednym z nagrań twierdzi się, że Lai rzekomo posiada amerykańską zieloną kartę i opuści Tajwan w razie wojny z Chinami. Biuro prezydenta Tajwanu nazwało te twierdzenia całkowicie fałszywymi.

Deepfake’i o kandydatach

Jeden z najczęściej rozpowszechnianych filmów zawiera twarz Pumy Shena nałożoną na nagranie mężczyzny z zapalniczką, który wydycha dym. Filmowi towarzyszyły twierdzenia, że polityk rzekomo zażywa narkotyki. Shen temu zaprzecza, a lokalne medium już zdementowało nagranie. Według lokalnych mediów kandydat podjął kroki prawne przeciwko osobom, które rozpowszechniały deepfake’i.

Wiele filmów rozpowszechniano z konta o nazwie noxparable lub miało ten sam znak wodny. Od maja 2025 roku nagrania uzyskały dziesiątki milionów wyświetleń na różnych platformach społecznościowych. Ponad połowę tych wyświetleń odnotowano w ciągu ostatnich czterech miesięcy, gdy aktywność kampanii wzrosła.

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Oznaki chińskiego pochodzenia

Część kont rozpowszechniających nagrania wskazywała Chiny kontynentalne lub Hongkong jako miejsce pobytu. Niektóre klipy oznaczono jako wygenerowane przez AI. Analitycy wykryli również językowe oznaki, że profile podające się za tajwańskie mogły być prowadzone z Chin: w postach czasami używano uproszczonego pisma chińskiego, którego nie stosuje się na Tajwanie.

Według oceny BBC Verify część wykrytych kont może być powiązana z chińską firmą Borderless. Tworzy ona strony internetowe łączące treści niepolityczne z przekazami popierającymi Chiny. Tajwańskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wcześniej oskarżało firmę o prowadzenie „wojny kognitywnej” przeciwko wyspie.

Na początku tego miesiąca Centralna Komisja Wyborcza Tajwanu opublikowała reklamę wzywającą do ostrożności wobec deepfake’ów AI, które mogą wpłynąć na wybory. Władze Tajwanu zgłosiły również Mecie prawie 2700 kont, które ich zdaniem były częścią chińskiej kampanii informacyjnej. Meta oświadczyła, że usunęła te konta.

Eksperci przepytani przez BBC Verify uważają, że celem takich operacji może nie być wsparcie konkretnej partii, lecz pogłębianie polaryzacji i podważanie zaufania obywateli do demokratycznych procesów na Tajwanie.

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