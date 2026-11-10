Podczas transmisji WTA Finals w Indian Wells w USA komentator beIN Sports wypowiedział się na temat wyglądu białoruskiej tenisistki Aryny Sabalenki. Dyrektor ds. operacji transmisyjnych stacji, Floran Uzot, publicznie potępił te słowa, informuje Interia Sport.

Komentarz padł na antenie

Do incydentu doszło podczas emisji materiału przedstawiającego uczestniczki turnieju. Według portalu komentator nie wiedział, że jego mikrofon jest włączony, i powiedział po hiszpańsku: „Mirá, mirá... está horrible”. To zdanie oznacza: „Spójrz, spójrz... ona wygląda okropnie”.

Wideo z fragmentem transmisji udostępnił w mediach społecznościowych profil Tiempo De Tenis. Wypowiedź wywołała oburzenie wśród kibiców i dziennikarzy, pisze Interia Sport.

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Reakcja stacji

Uzot oświadczył, że żałuje słów, które padły na żywo podczas transmisji WTA Finals, i zdecydowanie je potępia. Jak zaznaczył, komentarze nie są zgodne z wartościami beIN Sports. Podkreślił również zaangażowanie stacji w pełne szacunku traktowanie sportowców i wszystkich osób uczestniczących w jej programach.

Sabalenka rozpoczęła fazę grupową WTA Finals od zwycięstwa nad czeską tenisistką Karoliną Muchovą 7:6(2), 7:5. Spotkanie trwało niemal dwie godziny, a w pierwszym secie Muchova prowadziła 5:4.

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