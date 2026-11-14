Zapolowy klubu Major League Baseball Toronto Blue Jays, Anthony Santander, przeprosił za udostępnianie antymuzułmańskich wpisów w mediach społecznościowych. Sportowiec oświadczył, że treści te sprawiły ból i nie odzwierciedlały jego własnych przekonań, informuje The Independent.

Oświadczenie sportowca

W oświadczeniu na Instagramie Santander zaznaczył, że po namyśle i rozmowach z ludźmi, którym ufa, zrozumiał, iż powinien był uważniej podchodzić do tego, czym się dzieli, oraz do odpowiedzialności związanej z jego publicznym głosem. Wyraził szacunek dla społeczności muzułmańskiej i obiecał nie udostępniać materiałów promujących nienawiść.

Jakie wpisy udostępnił

4 listopada Santander udostępnił między innymi nagranie chrześcijańskiego kaznodziei, który pogardliwie wypowiadał się o muzułmanach. Inny materiał zawierał twierdzenie, że po wyborze Abdula El-Sayeda do Senatu w Michigan w Stanach Zjednoczonych rzekomo zostanie wprowadzone prawo szariatu. Następnego ranka sportowiec usunął te wpisy.

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Przeprosiny Santandera nastąpiły dzień po tym, jak prezes i dyrektor generalny Blue Jays, Mark Shapiro, przeprosił społeczność muzułmańską i kibiców po spotkaniu z przedstawicielami społeczności. Generalny menedżer klubu Ross Atkins również poprosił zawodnika o publiczną reakcję na sytuację. Obecnie nie wiadomo, czy drużyna zastosuje środki dyscyplinarne.

32-letni Wenezuelczyk podpisał w styczniu 2025 roku z Toronto Blue Jays pięcioletni kontrakt o wartości 92,5 mln dolarów. Cały sezon 2026 opuścił z powodu kontuzji.

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