Reprezentacja Belgii pokonała Turcję 2:1 w meczu Ligi Narodów UEFA w Izmirze. Porażka była piątą z rzędu tureckiej drużyny w turnieju i pierwszym meczem Sergena Yalçına na stanowisku jej selekcjonera, informuje Anadolu Agency.

Gol Gülera i odpowiedź Belgii

Gospodarze otworzyli wynik w 20. minucie: pomocnik Realu Madryt Arda Güler posłał z rzutu wolnego z dużej odległości piłkę w górny róg belgijskiej bramki. Bramkarz Senne Lammens nie zdołał zapobiec temu, by piłka trafiła do siatki.

Belgia wyrównała siedem minut później. Jérémy Doku ruszył lewą stroną, posłał płaskie podanie, a Kevin De Bruyne uderzył z pierwszej piłki. W 30. minucie Charles De Ketelaere strzelił z bliskiej odległości po tym, jak Maxim De Cuyper przejął piłkę odbitą przez bramkarza Uğurcana Çakıra po strzale Diego Moreiry.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Próby wyrównania

W drugiej połowie Yalçın wpuścił Hakana Çalhanoğlu i Deniza Güla za Orkuna Kökçü i Enesa Ünalа. W 59. minucie Çakır uratował gospodarzy po tym, jak De Ketelaere przedarł się przez obronę tureckiej drużyny.

Pod koniec meczu Turcja próbowała wyrównać, lecz Lammens obronił strzał Deniza Güla w 82. minucie. Już w doliczonym czasie belgijski bramkarz nogami sparował mocny strzał Çalhanoğlu z pola karnego. Po pięciu meczach Turcja nie ma punktów, podczas gdy Belgia awansowała na drugie miejsce w grupie A1 z dziewięcioma punktami.

Czytaj nas na