W Kwecie w Pakistanie główny minister Beludżystanu Mir Sarfraz Bugti i jego odpowiedniczka z Pendżabu Maryam Nawaz uzgodnili zacieśnienie współpracy, aby projekty Safe City w Beludżystanie były skuteczniejsze i spełniały współczesne wymogi bezpieczeństwa. Poinformował o tym Dawn.

Wsparcie techniczne Pendżabu

Na prośbę Bugtiego Maryam Nawaz poleciła właściwym organom zapewnić wsparcie instytucjonalne i pomoc w celu wzmocnienia Zarządu Safe City Beludżystanu. W ramach proponowanej współpracy odpowiednie struktury obu prowincji mają udoskonalać systemy monitorowania bezpieczeństwa, zapewniać pomoc techniczną, podnosić kwalifikacje pracowników i wymieniać doświadczenia.

Dyrektor generalny Zarządu Safe City Pendżabu Ahsan Younas oświadczył, że jego organizacja zapewni Beludżystanowi wsparcie techniczne, w tym przeszkoli personel, pomoże w rozwijaniu jego potencjału oraz przekaże nowoczesne praktyki dla właściwego funkcjonowania projektów.

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Projekty w dziewięciu miastach

Kwestię współpracy rozpatrzono na posiedzeniu Zarządu Safe City Beludżystanu pod przewodnictwem Bugtiego. Dodatkowy główny sekretarz ds. wewnętrznych Muhammad Hamza Shafqaat poinformował uczestników, że prace nad projektami Safe City trwają w dziewięciu miastach prowincji.

Bugti nazwał takie projekty nie tylko systemami nadzoru, lecz podstawą nowoczesnej infrastruktury bezpieczeństwa służącej ochronie życia i mienia obywateli. Według niego nowoczesne systemy nadzoru mają pomóc śledzić przemieszczanie się przestępców, w porę wykrywać podejrzaną aktywność i poprawić reakcję organów ścigania.

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