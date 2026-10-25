Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir oświadczył, że Izrael powinien zająć całe terytorium Strefy Gazy, a jej mieszkańców należy zachęcać do wyjazdu do Francji lub innych krajów europejskich. Powiedział to w wywiadzie dla Jerusalem Post.

Propozycja wyjazdu ze Strefy Gazy

Ben-Gwir poparł propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa, który w lutym 2025 roku opowiedział się za przesiedleniem około 2 mln mieszkańców Gazy w ramach planu emigracyjnego. Według gazety propozycja ta później utknęła w martwym punkcie.

Izraelski minister twierdził, że Palestyńczykom można byłoby zapewnić w Europie lepsze warunki życia i zatrudnienia. Wśród możliwych kierunków wymienił Francję, Wielką Brytanię i Londyn. W kontekście protestów we Francji Ben-Gwir udostępniał również wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagrania pokazujące transport mieszkańców Gazy do Paryża.

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Wypowiedzi o wojnie i bezpieczeństwie

Odpowiadając na pytanie o Palestyńczyków, którzy nie chcieliby opuścić Gazy, Ben-Gwir powołał się na atak Hamasu z 7 października 2023 roku. Twierdził także, że wielu Palestyńczyków było zaangażowanych w zbrodnie przeciwko Izraelczykom i zakładnikom.

Minister oświadczył, że jeszcze przed atakiem z 7 października wzywał rząd do uderzeń na Gazę i przeprowadzania celowych zabójstw. Jego zdaniem premier Binjamin Netanjahu ponosi odpowiedzialność za wydarzenia tamtego dnia.

Plany partii

Skrajnie prawicowa partia Ben-Gwira Otzma Jehudit wchodzi w skład koalicji Netanjahu. Według danych sondażowych przytoczonych przez Jerusalem Post może ona zdobyć około ośmiu mandatów w następnych wyborach do Knesetu. Ben-Gwir ogłosił, że w następnym rządzie będzie domagał się stanowiska ministra obrony.

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