Według Channel NewsAsia były kapitan reprezentacji Anglii w krykiecie Ben Stokes zarejestrował się, aby wziąć udział w aukcji zawodników Indyjskiej Premier League w 2027 roku. Miniaukcja jest zaplanowana na 16 grudnia w Goa w Indiach.

Zasady aukcji

O zgłoszeniu 35-letniego wszechstronnego zawodnika poinformował Cricinfo. Zasady Indyjskiej Premier League nie pozwalały zawodnikom, którzy opuścili dużą aukcję, rejestrować się na następną miniaukcję. Z tego powodu Stokes nie mógł wrócić na listę kandydatów przed 2027 rokiem.

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Jednocześnie indyjskie media poinformowały, że Rada Kontroli Krykieta w Indiach zezwoliła Stokesowi na udział w tegorocznej aukcji.

Występy w Indyjskiej Premier League

Stokes, który w tym roku zakończył występy w międzynarodowym krykiecie, ostatnio grał w Indyjskiej Premier League dla Chennai Super Kings w 2023 roku. W ciągu pięciu sezonów turnieju rozegrał 45 meczów, zdobył 935 runów i wziął 28 wicketów.

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