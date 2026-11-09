Obrońca Arsenalu Ben White oświadczył, że nie zmieniłby swojej wcześniejszej decyzji o pozostawaniu niedostępnym dla powołań do reprezentacji Anglii. Według BBC Sport, piłkarz powiedział również, że ludzie nie znają wszystkich okoliczności jego wyjazdu ze zgrupowania drużyny podczas mistrzostw świata 2022 w Katarze.

White opuścił zgrupowanie reprezentacji Anglii podczas tamtego turnieju z powodów osobistych. Następnie był niedostępny dla powołań do zakończenia pracy Garetha Southgate’a na stanowisku głównego trenera drużyny.

White nie ujawnił szczegółów

Piłkarz wyjaśnił, że nigdy publicznie nie opowiedział całej historii i nie chce nikogo stawiać w trudnej sytuacji, ujawniając szczegóły. Określił powrót do reprezentacji jako niesamowity, choć przyznał, że ta droga nie była łatwa.

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29-letni White powiedział, że nie postąpiłby inaczej, gdyby mógł wrócić do tamtej sytuacji. Według niego był wtedy młodszy, jednak także teraz podjąłby taką samą decyzję. Obrońca dodał, że nie jest zadowolony z tego, jak wszystko się potoczyło, ale uważa, że nadszedł czas, aby iść dalej.

Powrót do reprezentacji

W marcu White po raz pierwszy od 2022 roku zagrał dla Anglii w meczu z Urugwajem, który zakończył się wynikiem 1:1. Po wejściu na boisko część kibiców wygwizdała piłkarza. Zdobył bramkę, ale także faulował we własnym polu karnym, po czym rywale wyrównali z rzutu karnego.

White nazwał tamten wieczór na Wembley emocjonalnym, ale dobrym. Znalazł się w kadrze Thomasa Tuchela na najbliższe mecze Ligi Narodów: 12 listopada Anglia zagra z Chorwacją na Wembley, a trzy dni później spotka się w Madrycie z aktualnymi mistrzami świata — Hiszpanią. White ma na koncie sześć występów w reprezentacji Anglii.

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