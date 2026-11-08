Bengals pokonali Falcons 34:17 w Madrycie — Sky Sports News

Cincinnati Bengals pokonali Atlanta Falcons 34:17 w meczu NFL na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie w Hiszpanii. Jak podaje Sky Sports News, rozgrywający zwycięzców Joe Burrow skompletował 24 z 29 podań, uzyskał 271 jardów i rzucił trzy podania na przyłożenie. Sam również zdobył jedno przyłożenie.

Przewaga Cincinnati

Falcons otworzyli wynik po podaniu Michaela Penixa Jr. na przyłożenie do Charliego Woernera. Bengals szybko jednak przejęli inicjatywę: Burrow posłał 47-jardowe podanie na przyłożenie do Ja'Marra Chase'a, a następnie sam zdobył przyłożenie po biegu z jednego jarda.

Do przerwy Chase miał już osiem złapanych podań na 142 jardy i jedno przyłożenie. Ostatecznie zakończył mecz z 10 złapanymi podaniami przy 12 podaniach w jego kierunku, 155 jardami i jednym przyłożeniem. Tee Higgins złapał dwa podania Burrowa na przyłożenie, a jego drugie punktowane złapanie powiększyło przewagę Cincinnati do 31:17.

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Błędy Atlanty

W zespole Atlanty Bijan Robinson uzyskał 100 jardów w 19 próbach biegowych i zdobył przyłożenie. Penix Jr. zakończył mecz ze 162 jardami podaniowymi, jednym przyłożeniem i przechwytem. Na cztery minuty przed końcem spotkania jego podanie w kierunku Robinsona przechwycił zawodnik Bengals Barrett Carter.

Falcons otrzymali także 12 kar, tracąc 88 jardów. Kicker zespołu Nick Folk nie wykorzystał 38-jardowego field gola, podczas gdy Evan McPherson z Cincinnati trafił z 43 jardów i ustalił końcowy wynik. Po tym zwycięstwie Bengals mają bilans 6–2, a Falcons — 3–6.

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