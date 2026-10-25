W Pakistanie cena benzyny wzrosła o 26,11% w ciągu niemal czterech miesięcy roku finansowego 2026–2027 — z 299,50 do 377,71 rupii za litr według stanu na 24 października. Cena szybkobieżnego oleju napędowego wzrosła w tym okresie o 26,39% — z 311,47 do 393,66 rupii za litr, informuje The Express Tribune.

Z dostępnych danych cenowych wynika, że od 1 lipca benzyna podrożała o 78,21 rupii za litr, a szybkobieżny olej napędowy — o 82,19 rupii. Wzrost kosztów paliwa podnosi wydatki przewoźników pasażerskich, operatorów transportu towarowego i dostawców produktów rolnych.

Drożeją transport i żywność

Wzrost kosztów paliwa wpływa na taryfy transportowe, budżety gospodarstw domowych i łańcuchy dostaw. Według tygodniowego indeksu cen wrażliwych Pakistańskiego Biura Statystyki indeks cen 51 towarów pierwszej potrzeby wzrósł o około 5,81% między 2 lipca a 22 października.

W Karaczi kurczak podrożał w ciągu miesiąca o kwotę do 200 rupii za kilogram, osiągając cenę 700 rupii. Wołowina bez kości jest tam sprzedawana po 1400–1500 rupii za kilogram, a cena oleju kuchennego osiągnęła 600 rupii za litr po miesięcznym wzroście o 40 rupii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gaz płynny podrożał w ciągu ostatniego tygodnia o kwotę do 150 rupii za kilogram. Właściciele tandoorów ostrzegli, że mogą podnieść cenę roti o 5–10 rupii, jeśli ceny gazu nie spadną.

Ceny kurczaka przekraczają ceny urzędowe

W Lahaurze urzędowo ustalona cena mięsa z kurczaka brojlerowego wynosi 577 rupii za kilogram, jednak sprzedawcy detaliczni oferują je po 600 rupii. Publikacja zaznacza, że administracja okręgowa nie zdołała powstrzymać zawyżania cen.

W Rawalpindi i Islamabadzie żywy kurczak na otwartym rynku kosztuje 450 rupii za kilogram, mięso kurczaka — 700 rupii, a kurczak bez kości — 1000 rupii. Tuzin jaj brojlerowych sprzedaje się po 265 rupii, a jaj lokalnych — po 600 rupii.

Czytaj nas na