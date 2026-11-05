Po szczycie w Montrealu w Kanadzie Berlin ponownie sprzeciwił się propozycji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by nazwać Kanadę członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Spór pogłębia różnice między rządem kanclerza Niemiec Friedricha Merza a Komisją Europejską w sprawie przyszłego kształtu UE, informuje Politico Europe.

Według publikacji Niemcy potwierdziły swój sprzeciw na środowym spotkaniu ambasadorów państw UE. Jednocześnie źródło znające stanowisko von der Leyen oświadczyło, że nie zamierza ona rezygnować z tego określenia.

Spór o sformułowanie

Napięcie nasiliło się po szczycie w Montrealu, gdzie przewodnicząca Komisji Europejskiej użyła wobec Kanady określenia „członek stowarzyszony”. Stało się to kilka godzin po tym, jak z inicjatywy Niemiec odpowiednie słowa usunięto ze wspólnego oświadczenia uzgodnionego przez 27 stolic UE.

Wcześniej Merz proponował status członka stowarzyszonego dla Ukrainy jako etap pośredni na drodze do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Pomysł ten odrzucono, w tym w Kijowie. Niemieccy urzędnicy uważają, że użycie takiego terminu wobec Kanady stoi w sprzeczności z inicjatywą kanclerza.

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Różne spojrzenia na status

Według dwóch dyplomatów UE definicja członkostwa stowarzyszonego, którą von der Leyen stosuje wobec Kanady, nie przewiduje możliwości nadania takiego statusu Ukrainie. Nie chodzi o etap pośredni do przystąpienia do UE, lecz o format dla kraju, który w przyszłości nie może zostać pełnoprawnym członkiem bloku. W swoim wystąpieniu w Montrealu von der Leyen przyznała, że Kanada nie może zostać w pełni przyjęta do Unii Europejskiej.

Główna rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho zaznaczyła, że Bruksela koncentruje się na rozwijaniu uzgodnień osiągniętych na szczycie w ubiegłym tygodniu, a cele Niemiec i Komisji Europejskiej w relacjach z Kanadą zasadniczo są zbieżne. Niemiecki dyplomata również oświadczył, że strony dążą do stworzenia wyjątkowego partnerstwa, jakiego UE nie ma z żadnym innym państwem spoza Unii.

Politico Europe zauważa, że spór odzwierciedla szersze różnice między Berlinem a Brukselą. Niemcy oświadczyły, że nie zatwierdzą zaproponowanego przez Komisję Europejską kolejnego długoterminowego budżetu UE o wartości około 2 bln euro bez ograniczenia wydatków o setki miliardów. Niemcy nie poparły również propozycji von der Leyen dotyczącej Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, natomiast rząd preferuje odrębny format z Francją i Wielką Brytanią do omawiania wrażliwych kwestii dotyczących Ukrainy.

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