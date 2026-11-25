Kolumbijski kolarz Egan Bernal podpisał nowy kontrakt z brytyjską ekipą Netcompany INEOS. Zespół nie ujawnił okresu obowiązywania umowy, informuje Channel NewsAsia.

Powrót do rywalizacji

29-letni Bernal zrobił w tym roku dłuższą przerwę w startach, co wywołało spekulacje dotyczące jego dalszej przyszłości w kolarstwie. W oświadczeniu we wtorek powiedział, że po przerwie na regenerację wraca z jasnym umysłem i liczy na przygotowania do następnego sezonu razem z zespołem.

Według kolarza Netcompany INEOS jest jego domem od 2018 roku i wspierał go zarówno w najlepszych, jak i najtrudniejszych momentach kariery. Bernal zaznaczył również, że zna swoje możliwości i nadal wierzy, iż ma wiele do zaoferowania zespołowi.

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Tytuły i konsekwencje wypadku

Bernal wygrał Tour de France w 2019 roku oraz Giro d'Italia w 2021 roku. W 2022 roku zderzył się z nieruchomym autobusem przy prędkości około 65 km/h, jadąc na rowerze do jazdy indywidualnej na czas.

Kolarz złamał kręg, prawą kość udową i prawą rzepkę, a także doznał przebicia płuca. Bernal twierdził, że po wypadku powiedziano mu o 95-procentowym prawdopodobieństwie, że zostanie paraplegikiem.

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