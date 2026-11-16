Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham planuje powiedzieć, że kraj więcej stracił na Brexicie, niż zyskał, i będzie dążyć do zresetowania relacji z Unią Europejską przed szczytem w Brukseli w tym tygodniu — podaje Jerusalem Post.

Przegląd konsekwencji Brexitu

W przemówieniu dotyczącym polityki zagranicznej w londyńskiej dzielnicy finansowej Burnham ma wezwać do trudnej rozmowy o, jego zdaniem, oczywistych kosztach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Dąży również do szerszego przeglądu umowy brexitowej zawartej przez poprzedni konserwatywny rząd oraz do omówienia jej dziedzictwa.

Według fragmentów przemówienia opublikowanych przez biuro Burnhama ma on porównać sytuację do baśni o nowych szatach cesarza, kiedy nikt nie odważa się powiedzieć tego, co oczywiste. Premier planuje także stwierdzić, że model Brexitu, który otrzymała Wielka Brytania, nie zadziałał.

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Oczekiwania wobec szczytu w Brukseli

Na piątkowym szczycie Wielka Brytania i UE mają, jak się oczekuje, uzgodnić ograniczenie kontroli granicznych żywności i towarów rolnych. Strony mogą także uzgodnić mechanizmy, które ułatwią młodym ludziom mieszkanie i pracę za granicą.

Burnham zamierza utrzymać zobowiązanie Partii Pracy, by nie przywracać kraju do unii celnej i jednolitego rynku UE, a także nie przywracać swobody przepływu osób. Ograniczenia te, określone w manifeście wyborczym partii z 2024 roku za poprzednika Burnhama, Keira Starmera, będą obowiązywać do następnych wyborów zaplanowanych na 2029 rok.

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