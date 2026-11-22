W Turcji Beşiktaş pokonał na wyjeździe Konyaspor 4:2 w meczu 12. kolejki tureckiej Süper Lig. Po tym, jak gospodarze wyrównali w drugiej połowie, goście zdobyli dwa gole pod koniec spotkania, informuje Anadolu Agency.

Dwa gole Vlahovicia

Beşiktaş otworzył wynik w 10. minucie: Vlahović wykorzystał piłkę po walce w polu karnym, do której doszło po podaniu Wilfreda Ndidiego. W 34. minucie Ndidi posłał górną piłkę w pole karne, a Vlahović przyjął ją i po raz drugi pokonał bramkarza gospodarzy.

Konyaspor zmniejszył stratę w 42. minucie. Dompé otrzymał podanie od Deniza Türüça i celnie uderzył zza pola karnego. W drugiej połowie gospodarze wyrównali: w 62. minucie Enis Destan głową wykończył dośrodkowanie Türüça z prawego skrzydła.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gole pod koniec meczu

Zwycięskiego gola Beşiktaş zdobył w 79. minucie. Poku podał do Trossarda, który potężnym strzałem zza pola karnego ustalił wynik na 3:2. W 85. minucie Mustafa Mohamed sprawdził bramkarza gości Nübela strzałem z dystansu, ale Konyaspor nie zdołał wyrównać.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Murillo podał z prawego skrzydła, a Černý przyjął piłkę w polu karnym i niskim strzałem zdobył czwartego gola dla Beşiktaşu.

W innych meczach tego dnia Erzurumspor przegrał z Göztepe 0:1, Kasımpaşa pokonała Alanyaspor 2:1, a Trabzonspor wygrał z Eyüpsporem 1:0.

Czytaj nas na