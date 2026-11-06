Singapurska firma medtech BetaLife otworzyła w lipcu laboratorium badawczo-produkcyjne w Xiamen w Chinach, przygotowując się do pierwszych badań klinicznych z udziałem ludzi nad terapią opartą na komórkach macierzystych dla pacjentów z cukrzycą. Firma prowadzi testy i rekrutuje pacjentów, podaje Channel NewsAsia.

BetaLife opracowuje terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych, które mogą zastępować komórki uszkodzone w wyniku cukrzycy. Firma współpracuje z Pierwszym Szpitalem Stowarzyszonym Uniwersytetu w Xiamen.

Chiński rynek

Według szacunków Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej z 2024 roku w Chinach żyje około 148 mln dorosłych chorych na cukrzycę — około jedna czwarta światowej liczby dorosłych pacjentów z tą chorobą. Współzałożycielka i dyrektorka BetaLife Novanne Seah nazwała Chiny ważną częścią azjatyckiej i globalnej strategii rozwoju firmy.

Jak zaznaczyła, kraj łączy możliwości szpitali i produkcji z rozwijającym się ekosystemem terapii komórkowych. BetaLife szacuje, że niewielkie pierwsze badanie terapii komórkowej z udziałem ludzi w Chinach może potencjalnie kosztować o 20–50% mniej niż porównywalny program w Singapurze. Przygotowanie procedur regulacyjnych i miejsc badań może również trwać o kilka tygodni lub miesięcy krócej — zależnie od szpitala i projektu badania.

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Rozwój terapii w Chinach

Inny singapurski startup, Lion TCR, utworzony przy singapurskiej Agencji Nauki, Technologii i Badań, opracowuje w Kantonie terapię komórkową raka wątroby związanego z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Metoda polega na przeprogramowaniu komórek odpornościowych organizmu, aby rozpoznawały i atakowały guzy.

Lion TCR utworzyła zakład produkcyjny w Chińsko-Singapurskim Mieście Wiedzy w Kantonie i prowadzi w Chinach badania kliniczne wspólnie z lokalnymi szpitalami. Dyrektor generalny firmy Peng Xiaoming oświadczył, że dzięki połączeniu badań, zaplecza klinicznego i produkcji udało się skrócić czas rozwoju mniej więcej o połowę.

Jednocześnie singapurskie firmy biomedyczne muszą uwzględniać złożone regulacje chińskiego rynku medycznego. W maju w kraju wszedł w życie dekret Rady Państwa nr 818, który określa procedurę wdrażania nowych technologii biomedycznych do praktyki klinicznej i przewiduje alternatywną ścieżkę dla kwalifikujących się metod leczenia. Enterprise Singapore pomaga firmom z Singapuru zrozumieć zmiany przepisów i nawiązywać partnerstwa w Chinach.

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