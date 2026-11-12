Bezrobocie w Szwecji spadło do 6,3 proc. — The Local Sweden

Pod koniec października w Szwecji zarejestrowanych było nieco mniej niż 339 tys. bezrobotnych, czyli 6,3% siły roboczej. To najniższy poziom bezrobocia w kraju od 2023 roku. Rok wcześniej wskaźnik wynosił 6,8%, informuje The Local Sweden, powołując się na dane Szwedzkiej Publicznej Służby Zatrudnienia.

Rynek pracy reaguje na ożywienie gospodarcze

Pełniący obowiązki szefa działu prognoz służby zatrudnienia Emil Persson powiązał spadek bezrobocia z umacniającą się gospodarką. Jak powiedział, firmy aktywniej zatrudniają pracowników, mniej osób rejestruje się jako bezrobotne, a więcej znajduje pracę.

Poprawę odnotowano zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, a także wśród osób urodzonych w Szwecji oraz za granicą. Wśród mieszkańców urodzonych poza krajem stopa bezrobocia spadła z 14,5% do 13%. Wśród osób urodzonych w Szwecji obniżyła się z 4,2% do 4,1%.

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Bezrobocie długotrwałe rośnie

Jednocześnie rośnie bezrobocie wśród osób pozostających bez pracy przez ponad dwa lata. Persson zaznaczył, że osobom, które od dawna pozostają poza rynkiem pracy, trudniej jest znaleźć zatrudnienie, ponieważ ich doświadczenie i referencje tracą aktualność. W tej grupie znacznie częściej występują również osoby bez pełnego wykształcenia średniego.

Bezrobocie spadło we wszystkich regionach administracyjnych Szwecji w porównaniu z październikiem poprzedniego roku, jednak różnice regionalne pozostają znaczne. Najwyższy poziom odnotowano w Skanii — 8,2%, a najniższy w regionie Norrbotten — 3,4%. Persson doradził osobom poszukującym pracy, aby uwzględniały te różnice i rozważały oferty w regionach o niższym bezrobociu.

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