W Estonii stopa bezrobocia wzrosła w trzecim kwartale do 7,9%, podczas gdy zatrudnienie spadło. Największy spadek liczby pracujących odnotowano wśród młodzieży w wieku 15–24 lat oraz osób w wieku 65 lat i starszych, informuje ERR News, powołując się na dane Estońskiego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 67,7%, a wskaźnik aktywności zawodowej ludności — 73,5%. Wszystkie trzy wskaźniki pogorszyły się w porównaniu z poprzednim kwartałem. W kraju było 683 100 pracujących — o 22 tysiące mniej niż rok wcześniej i o 8 500 mniej niż w drugim kwartale. Wskaźnik zatrudnienia spadł o 2 punkty procentowe rok do roku i o 0,9 punktu procentowego kwartał do kwartału.

Spadek zatrudnienia

Wiodąca analityczka Estońskiego Urzędu Statystycznego Tea Vassiljeva zaznaczyła, że po spadku w drugim kwartale stopa bezrobocia ponownie wzrosła. Jednocześnie liczba pracujących zmniejszyła się po niewielkim wzroście w poprzednim kwartale.

Zatrudnienie zmniejszyło się w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, a także w usługach. W przemyśle i budownictwie pozostało względnie stabilne. W Tallinnie, w powiecie Harju i Estonii Środkowej liczba pracujących nie zmieniła się znacząco, natomiast w Estonii Zachodniej, Południowej i Północno-Wschodniej spadła.

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Wzrosła również część pracujących w niepełnym wymiarze czasu, którzy chcieliby pracować więcej godzin. Zdaniem Vassiljevej jest to oznaka, że podaż siły roboczej przewyższa obecny popyt.

Bezrobocie wśród młodzieży

Według badania siły roboczej w trzecim kwartale bez pracy pozostawało 58 700 osób — o 4 500 więcej niż rok wcześniej i o 9 700 więcej niż w poprzednim kwartale. Wskaźnik ten różni się od zarejestrowanego bezrobocia ewidencjonowanego przez Estoński Fundusz Ubezpieczeń na Wypadek Bezrobocia, ponieważ metody obliczeń są różne.

Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15–24 lat osiągnęła 23,7%: wzrosła o 1,3 punktu procentowego w ciągu kwartału i o 3,6 punktu procentowego w ciągu roku. Udział młodzieży w sile roboczej wyniósł 44,5%, jednak wzrost ten wynikał głównie ze zwiększenia liczby bezrobotnych, a nie z zatrudnienia. Liczba pracujących młodych ludzi wyniosła 49 800 — o 5 400 mniej niż rok wcześniej.

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