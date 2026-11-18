W Turcji stopa bezrobocia w trzecim kwartale 2026 roku wzrosła o 0,1 punktu procentowego, do 8,1%. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 46 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem i osiągnęła 2,87 mln osób, informuje Anadolu Agency, powołując się na dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w Gospodarstwach Domowych.

Zatrudnienie i siła robocza spadły

Liczba zatrudnionych zmniejszyła się w ciągu kwartału o 62 tys., do 32,434 mln osób. Wskaźnik zatrudnienia spadł o 0,3 punktu procentowego, do 48,3%. Wśród mężczyzn wyniósł 65,7%, a wśród kobiet 31,4%.

Liczebność siły roboczej zmniejszyła się o 17 tys., do 35,304 mln osób, a współczynnik aktywności zawodowej ludności spadł o 0,2 punktu procentowego, do 52,6%. Dla mężczyzn wyniósł 70,5%, a dla kobiet 35,1%.

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Wskaźniki wśród młodzieży i według sektorów

Skorygowana sezonowo stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 15 do 24 lat wzrosła o 0,1 punktu procentowego, do 14,1%. Wśród młodych mężczyzn wyniosła 10,4%, a wśród młodych kobiet 21,3%.

Zatrudnienie w rolnictwie zmniejszyło się o 58 tys. osób, a w przemyśle o 133 tys. Jednocześnie budownictwo utworzyło 9 tys. miejsc pracy, a sektor usług 120 tys. Usługi stanowiły 60,3% wszystkich zatrudnionych, przemysł 19,3%, rolnictwo 13,6%, a budownictwo 6,8%.

Średni faktyczny tygodniowy czas pracy nie zmienił się i wyniósł 42,3 godziny. Wskaźnik niewykorzystania siły roboczej, obejmujący bezrobotnych, niepełne zatrudnienie ze względu na czas pracy oraz potencjalną siłę roboczą, wzrósł o 1 punkt procentowy, do 30,9%.

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