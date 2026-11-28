Włoski zawodnik Aprilii Marco Bezzecchi wygrał sobotni sprint MotoGP podczas Grand Prix Walencji w Hiszpanii. Prowadził w wyścigu od startu do mety, podczas gdy aktualny mistrz świata Marc Marquez nie zdobył punktów po pożarze jego motocykla Ducati przed startem i podwójnej karze.

Jak informuje Channel NewsAsia, światła startowe przez długi czas nie gasły, przez co kilku zawodników zasygnalizowało konieczność przerwania startu. Marquez musiał zeskoczyć z dymiącego motocykla, a następnie przesunąć go do przodu i zostawić na prostej startowej, gdy motocykl stanął w ogniu.

Pożar przed startem

Hiszpan wrócił do boksów, aby przesiąść się na zapasowy motocykl. Sędziowie pozwolili mu wystartować z jego pozycji na polach startowych, ale nałożyli na niego podwójną karę long-lap za opuszczenie pól startowych przed rozpoczęciem wyścigu. Decyzja wywołała gwizdy i okrzyki dezaprobaty kibiców na torze Ricardo Tormo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki sprintu

Z powodu opóźnienia dystans skrócono z 13 do 12 okrążeń. Po restarcie Bezzecchi objął prowadzenie w pierwszym zakręcie. Jego kolega z zespołu Jorge Martin, który startował z piątej pozycji, awansował na drugie miejsce, a Marquez spadł na trzecie.

Do czwartego okrążenia Bezzecchi uzyskał nad rywalami przewagę ponad dwóch sekund. Martin i Marquez walczyli o drugie miejsce, jednak pierwsza kara zepchnęła Marqueza na ósmą pozycję, a druga — na 14. Ostatecznie minął linię mety na 13. miejscu. Punkty w sprintach zdobywa tylko dziewięciu najlepszych zawodników.

Martin zajął drugie miejsce, a Enea Bastianini z KTM Tech3 był trzeci. Dla zespołu KTM Tech3 było to dopiero drugie podium w sprincie w tym sezonie.

Czytaj nas na