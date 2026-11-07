Włoski zawodnik Aprilii Marco Bezzecchi zdobył pole position przed wyścigiem MotoGP o Grand Prix Kataru w Lusajl. W kwalifikacjach dwukrotnie poprawił rekord okrążenia i uzyskał czas 1 minuty 50,028 sekundy.

Pierwszy rząd pola startowego

Bezzecchi wyprzedził lidera mistrzostw MotoGP Marca Marqueza z Ducati o 0,266 sekundy. Trzeci był zwycięzca wyścigu w Katarze w 2023 roku Fabio Di Giannantonio z VR46 Racing, który również wystartuje z pierwszego rzędu.

Jak informuje Channel NewsAsia, Bezzecchi powiedział, że popełnił błąd w ostatnim zakręcie, ale pozostał zadowolony z wyniku kwalifikacji. Liczył na start z pierwszego rzędu, a pole position było dla niego jeszcze lepszym rezultatem.

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Pozycje pretendentów do tytułu

Kolega Bezzecchiego z zespołu Aprilia Jorge Martin, który zajmuje drugie miejsce w mistrzostwach i traci do Marqueza 44 punkty, był 11. — ponad sekundę wolniejszy od swojego partnera. Marquez może zapewnić sobie tytuł mistrzowski w Katarze, jeśli po niedzielnym wyścigu będzie miał przewagę co najmniej 30 punktów nad Martinem i ośmiu nad Bezzecchim.

Francesco Bagnaia z Ducati uzyskał piąty czas, ustawiając się na starcie między zawodnikami Trackhouse Raulem Fernandezem i Ai Ogurą. Fabryczny zespół Yamahy oraz jego satelicki zespół Prima Pramac opuściły Grand Prix, powołując się na korporacyjne ograniczenia podróży do regionu z powodu wojny przeciwko Iranowi. W rezultacie na polu startowym pozostało 18 zawodników.

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