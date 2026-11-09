Południowokoreański zespół Big Bang był zmuszony przerwać koncert w Bangkoku w Tajlandii z powodu silnej ulewy. Występ odbywał się na Stadionie Narodowym w stolicy Tajlandii w ramach światowej trasy „XX: Cosmos”, informuje Korea Herald.

Ulewa przewróciła sprzęt

Trzej członkowie zespołu początkowo kontynuowali występ mimo deszczu, jednak pogoda się pogorszyła. Według publikacji z powodu ulewy przewróciła się część sprzętu koncertowego. Artyści zwrócili się do widzów, oświadczając, że kontynuowanie show w takich warunkach jest niebezpieczne, i przeprosili.

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Zwrot pieniędzy za bilety

G-Dragon również zwrócił się do fanów w mediach społecznościowych. Zaapelował do nich, by przede wszystkim zadbali o własne bezpieczeństwo, i wyraził nadzieję na kolejne spotkanie wkrótce.

Pieniądze za bilety na przerwany koncert zostaną zwrócone w całości. Kolejny występ Big Bang w ramach trasy zaplanowano na piątek w Hongkongu.

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