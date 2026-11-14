Brazylijska zawodniczka mieszanych sztuk walki Amanda Nunes wróci do oktagonu po trzyletniej przerwie, aby zmierzyć się z Amerykanką Kaylą Harrison na gali UFC 334 w Nowym Jorku w USA. Pojedynek, który pierwotnie planowano przeprowadzić w styczniu, odbędzie się w sobotę w Madison Square Garden, informuje BBC Sport.

Nowe wyzwanie po przerwie

Nunes zakończyła karierę w UFC w 2023 roku. Była mistrzynią organizacji w kategoriach koguciej i piórkowej, została pierwszą kobietą, która jednocześnie posiadała pasy w dwóch dywizjach, a także jedyną zawodniczką niezależnie od płci, która skutecznie obroniła oba tytuły.

Według Nunes do powrotu przekonało ją pojawienie się nowych rywalek w dywizji oraz wyzwanie, jakie stanowi Harrison. Brazylijka oświadczyła także, że chce ponownie zwrócić uwagę na kobiece MMA. Zaznaczyła, że przerwa była potrzebna jej ciału, umysłowi i duszy, ale brakowało jej występów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rywalka z doświadczeniem olimpijskim

36-letnia Harrison jest dwukrotną mistrzynią olimpijską w judo. Po przejściu do MMA dwukrotnie zdobywała tytuł mistrzyni PFL w wadze lekkiej, a po dołączeniu do UFC w 2024 roku wywalczyła pas w wadze koguciej w swojej trzeciej walce w organizacji.

Harrison i 38-letnia Nunes były wcześniej przyjaciółkami i trenowały razem w klubie American Top Team, który Nunes opuściła w 2022 roku. Ich walka została przełożona z powodu operacji szyi i kręgosłupa Harrison. Nunes ma 23 zwycięstwa w 28 walkach od debiutu w 2008 roku, w tym 13 przez nokaut, a także 11 zwycięstw w walkach o tytuł UFC — to najlepszy wynik wśród kobiet, dzielony z Valentiną Szewczenko.

Nunes oświadczyła, że zamierza kontynuować występy także po walce z Harrison, dopóki pozwoli jej na to organizm.

Czytaj nas na