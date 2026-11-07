Przewodniczący Pakistańskiej Partii Ludowej (PPP) Bilawal Bhutto-Zardari w piątek położył kamień węgielny pod 600-łóżkowy szpital w Larkanie w Pakistanie. Zakończenie budowy zaplanowano na 2028 rok. Zgodnie z planem placówka będzie zapewniać bezpłatne leczenie mieszkańcom Larkany oraz nowoczesną opiekę medyczną osobom z niedostatecznie obsługiwanych obszarów.

W uroczystości uczestniczył premier prowincji Sindh Sayed Murad Ali Shah, informuje Dawn. Dyrektor projektu Yasir Bhatti przeprowadził dla Bhutto-Zardariego i Shaha szczegółowy briefing dotyczący szpitala.

Nowy szpital dla Larkany

Bhutto-Zardari oświadczył, że po wyborze na deputowanego do Zgromadzenia Narodowego z Larkany spotkał się z lekarzami szpitala Chandka. Według niego został on zbudowany w latach 70. dla ówczesnej liczby ludności, lecz obecnie obsługuje także pacjentów z pobliskich obszarów i innych miast.

Polityk dodał, że mieszkańcom Larkany będzie także oferowane leczenie za pośrednictwem SIUT. Dzień wcześniej odwiedził Uniwersytet Larkana i zaznaczył, że rząd Sindhu przeznacza 45 mld rupii na uniwersytety i pracuje nad zwiększeniem tego wsparcia.

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Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja

Podczas wizyty Bhutto-Zardari przeprowadził również w Bhutto House w Naudero naradę dotyczącą projektów rozwojowych dywizji Larkana. Sekretarz departamentu inżynierii zdrowia publicznego Sohail Qureshi poinformował, że zakończono studium wykonalności projektu zaopatrzenia Larkany w wodę, kanalizacji i kanalizacji deszczowej.

Według Qureshiego projekt ma zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu w mieście czystą wodę pitną, a jego ukończenie planowane jest w ciągu dwóch lat. Bhutto-Zardari ogłosił również rozpoczęcie prac nad odnową i rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę w Ratodero. System kanalizacyjny Larkany ma zostać zmodernizowany z myślą o kolejnych 25 latach.

Qureshi dodał, że projekt kanalizacyjny w Shahdadkot został wykonany w 50%, a pozostałe prace planuje się zakończyć w przyszłym roku. Bhutto-Zardari odwiedził także rodzinne mauzoleum w Garhi Khuda Bakhsh, gdzie złożył kwiaty i odmówił Fatiha przy grobach członków swojej rodziny.

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