Amerykańska Secret Service zatrzymała w Waszyngtonie w USA, w pobliżu Białego Domu, obywatela Wenezueli podejrzanego o grożenie śmiercią prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Jak podaje Anadolu Agency, do zatrzymania doszło w czwartek wieczorem.

Podejrzane zachowanie w pojeździe

Według amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonariusze Secret Service podeszli do mężczyzny po tym, jak zauważyli jego podejrzane zachowanie w zaparkowanym pojeździe w Waszyngtonie.

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami organów ścigania powiedział, że głosy w jego głowie nakazały mu przyjechać do stolicy USA i zabić Trumpa. Resort zidentyfikował zatrzymanego jako Ronniego Yordricksona Guanipę Chrinosa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Broń w skradzionym pojeździe

Pojazd, w którym znajdował się podejrzany, figurował jako skradziony. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli trzy sztuki broni palnej: karabin typu AR-15, dwa pistolety oraz dziesiątki sztuk amunicji.

Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego oświadczył również, że zatrzymany jest nielegalnym imigrantem.

Czytaj nas na