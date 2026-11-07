Uzbrojony mężczyzna zatrzymany w pobliżu Białego Domu pod zarzutem gróźb zabicia Trumpa — Anadolu Agency
Amerykańska Secret Service zatrzymała w Waszyngtonie w USA, w pobliżu Białego Domu, obywatela Wenezueli podejrzanego o grożenie śmiercią prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Jak podaje Anadolu Agency, do zatrzymania doszło w czwartek wieczorem.
Podejrzane zachowanie w pojeździe
Według amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonariusze Secret Service podeszli do mężczyzny po tym, jak zauważyli jego podejrzane zachowanie w zaparkowanym pojeździe w Waszyngtonie.
Podczas rozmowy z funkcjonariuszami organów ścigania powiedział, że głosy w jego głowie nakazały mu przyjechać do stolicy USA i zabić Trumpa. Resort zidentyfikował zatrzymanego jako Ronniego Yordricksona Guanipę Chrinosa.
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Broń w skradzionym pojeździe
Pojazd, w którym znajdował się podejrzany, figurował jako skradziony. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli trzy sztuki broni palnej: karabin typu AR-15, dwa pistolety oraz dziesiątki sztuk amunicji.
Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego oświadczył również, że zatrzymany jest nielegalnym imigrantem.