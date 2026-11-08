W Oceanie Spokojnym u wybrzeży Ekwadoru 7 listopada 2026 roku doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,7. Służba Geologiczna USA nie przypisała temu zdarzeniu oznaczenia dotyczącego tsunami, a nie było doniesień o ostrzeżeniach dla Ekwadoru, informuje The Rio Times.

Epicentrum 45 kilometrów od Salinas

Wstrząsy zarejestrowano o 17:17:38 UTC, czyli o 12:17 czasu lokalnego. Według Służby Geologicznej USA epicentrum znajdowało się około 45 kilometrów na północny północny zachód od nadmorskiego miasta Salinas, w punkcie o współrzędnych 1,85 stopnia szerokości geograficznej południowej i 81,14 stopnia długości geograficznej zachodniej.

Służba podała głębokość trzęsienia ziemi na poziomie 10 kilometrów. Jednocześnie zaznaczyła, że jest to standardowa wartość ustalona przez operatora, która może zostać zmieniona.

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Nie napłynęły informacje o skutkach

Do czasu publikacji nie napłynęły informacje o poszkodowanych ani zniszczeniach. The Rio Times zaznacza również, że nie widział komunikatu ekwadorskiego organu zarządzania ryzykiem dotyczącego odczuwalności wstrząsów.

Biuletyny dotyczące możliwego zagrożenia tsunami w Ekwadorze wydaje Instytut Oceanograficzny i Antarktyczny Marynarki Wojennej kraju INOCAR. Ekwador leży w obrębie Pacyficznego Pierścienia Ognia, gdzie trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna występują regularnie.

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