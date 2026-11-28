Uzbrojone osoby weszły na pokład statku towarowego i przejęły nad nim kontrolę 64 mile morskie na południowy zachód od jemeńskiego miasta Balhaf. Poinformowało o tym brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO), podaje Agencja Anadolu.

Relacja kapitana

W sobotę UKMTO opublikowało w serwisie społecznościowym X relację kapitana statku towarowego. Według niego uzbrojone, nieupoważnione osoby weszły na pokład jednostki o godz. 06:30 czasu GMT w punkcie o współrzędnych 12°55′ szerokości północnej i 048°04′ długości wschodniej.

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Centrum oświadczyło, że nieupoważnione osoby kierują statkiem. O incydencie poinformowano odpowiednie organy.

Apel o ostrożność

UKMTO wezwało statki przepływające przez ten obszar do zachowania ostrożności i zgłaszania wszelkiej podejrzanej aktywności. Centrum zaznaczyło, że władze badają okoliczności incydentu. Innych szczegółów zdarzenia nie podano od razu.

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