Uzbrojeni mężczyźni na krótko zajęli statek towarowy zarządzany przez firmę z ZEA w Zatoce Adeńskiej u wybrzeży Jemenu. Później opuścili statek, wszyscy członkowie załogi są bezpieczni, a jednostka kontynuowała rejs do następnego portu.

Zajęcie w pobliżu Balhaf

Jak informuje The National, brytyjskie Biuro Operacji Handlu Morskiego (UKMTO) otrzymało zgłoszenie o wejściu nieupoważnionych osób na pokład około godziny 10:30 czasu ZEA. Do incydentu doszło około 120 kilometrów na południowy zachód od jemeńskiego miasta Balhaf.

Kapitan poinformował UKMTO, że uzbrojone nieupoważnione osoby przejęły kontrolę nad statkiem. W kolejnym komunikacie agencja podała, że osoby te opuściły statek, załoga jest bezpieczna, a jednostka zmierza do portu przeznaczenia.

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Informacje o statku i napastnikach

Urzędnicy półautonomicznego somalijskiego regionu Puntland zidentyfikowali statek jako MV Marsa Virgo — pływający pod panamską banderą statek towarowy zarządzany przez Marsa Ocean Shipping, firmę z ZEA. Przedstawiciel policji morskiej Puntlandu powiedział Associated Press, że statek z kontenerami o nieujawnionym ładunku został zajęty przez sześciu uzbrojonych mężczyzn.

Trzech urzędników służb bezpieczeństwa Puntlandu osobno powiedziało AFP, że atak przeprowadziło sześciu Somalijczyków, którzy przypłynęli z Puntlandu do Jemenu łodzią rybacką. Według ich wersji ukrywali się wśród Somalijczyków w południowym Jemenie i zdobyli tam broń. Informacje te nie zostały niezależnie potwierdzone. Urzędnicy przekazali także, że 19 członków załogi schroniło się w zabezpieczonym pomieszczeniu.

Centrum Bezpieczeństwa Morskiego UE na Oceanie Indyjskim tego samego dnia osobno poinformowało o sześciu uzbrojonych piratach na pokładzie statku handlowego około 220 kilometrów na północny zachód od somalijskiego miasta Bosaso. Nie było od razu jasne, czy komunikat dotyczył tego samego statku. Morska misja UE Atalanta oświadczyła, że bada incydent.

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