Podwodni archeolodzy badający wrak duńskiej fregaty Havmanden w pobliżu Göteborga w Szwecji znaleźli tylną część wysokiej jakości męskiego buta oraz dwie manille — metalowe pierścienie, którymi płacono w transatlantyckim handlu niewolnikami. Statek rozbił się w 1683 roku po buncie na pokładzie, informuje Live Science.

Bunt w drodze na Karaiby

Fregata płynęła na wyspę Saint Thomas na Morzu Karaibskim, która obecnie należy do Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie byli skazańcy i słudzy kontraktowi, przeznaczeni do pracy na wyspie w interesie Duńskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej.

Po wysadzeniu nowych kolonistów statek planowano wysłać do Afryki Zachodniej, aby kupić zniewolonych Afrykanów. Jednak z powodu braku żywności i wody kilku członków załogi oraz skazańców przejęło statek w pobliżu Azorów i skierowało się do Kopenhagi.

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Buntownicy zastrzelili kapitana, a kilku oficerów, w tym pierwszego gubernatora Duńskich Indii Zachodnich Jørgena Iversena Dyppela, wyrzucili za burtę w kanale La Manche. Po tym, jak statek osiadł na mieliźnie, uczestnicy buntu zostali osądzeni w Kopenhadze i skazani na śmierć.

But i manille

Badacze przypuszczają, że znaleziony fragment obuwia mógł należeć do Dyppela, ponieważ jego właściciel prawdopodobnie był osobą o wyższym statusie społecznym. Dyrektorka muzeów w Rudersdal, Vivi Lena Andersen, zaznaczyła, że nie widziała wśród znalezisk z wraków obuwia tak wysokiej jakości. O kunszcie świadczą maleńkie, równomierne otwory wzdłuż krawędzi podeszwy, których wykonanie w XVII wieku wymagało specjalnych narzędzi i umiejętności.

Na zatopionym statku znaleziono także dwie manille. Europejscy handlarze odlewali takie pierścienie z miedzi, mosiądzu lub żelaza i wymieniali je na zniewolonych ludzi w Afryce Zachodniej, w tym wzdłuż wybrzeża dzisiejszej Nigerii. Według Narodowego Muzeum Danii manille rzadko znajdują się w Skandynawii. Dania kontynuowała udział w transatlantyckim handlu niewolnikami przez ponad stulecie po katastrofie Havmanden: król Danii i Norwegii Chrystian VII zakazał go w 1792 roku, a niewolnictwo w Duńskich Indiach Zachodnich istniało do 1848 roku.

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