Na promie pasażerskim KMP Batumandi w pobliżu indonezyjskiej wyspy Jawa wybuchł pożar. Podczas trwającej kilka godzin akcji ratunkowej z jednostki ewakuowano wszystkie 460 osób znajdujących się na pokładzie: 420 pasażerów i 40 członków załogi.

Ewakuacja w pobliżu wyspy Merak Besar

Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na Jakarta Globe, które cytuje ratowników, prom zapalił się w pobliżu wyspy Merak Besar w prowincji Banten.

Do ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru zaangażowano 18 jednostek pływających oraz służby pomocnicze. Wśród nich były łodzie ratunkowe, holowniki, jednostki patrolowe i kutry rybackie.

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Kilka stacji nadawczych transmitowało nagrania przedstawiające gęsty czarny dym nad promem oraz pasażerów próbujących dotrzeć w bezpieczne miejsce.

Nie ustalono przyczyny pożaru

Przyczyny pożaru nie ustalono od razu. Port Merak jest jednym z głównych portów promowych łączących wyspy Jawa i Sumatra przez Cieśninę Sundajską, jedną z najbardziej ruchliwych tras promowych w Indonezji.

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