W pobliżu hiszpańskiej wyspy Ibiza zatonął tankowiec Med Emre, przewożący do 7 tys. ton oleju napędowego. W wypadku zginął jeden członek załogi, a kilku innych marynarzy doznało hipotermii. Poinformował o tym Der Spiegel.

Operacja ratunkowa

Tankowiec pod banderą Malty płynął z Algeciras do Barcelony. Statek o długości 120 metrów zatonął około 25 mil morskich na północny wschód od Ibizy. Na pokładzie było 17 członków załogi. Jednego z nich przewieziono do szpitala, gdzie medycy stwierdzili zgon.

Sześciu marynarzy przewieziono na lotnisko na Ibizie, a stamtąd do dwóch szpitali z lekkimi obrażeniami, przede wszystkim hipotermią. Pięciu członków załogi przetransportowano do Walencji. Kolejnych pięciu było w dobrym stanie na pokładzie statku ratunkowego.

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W czasie wypadku w regionie obowiązywało żółte ostrzeżenie pogodowe z powodu sztormu i wysokich fal. W operacji ratunkowej uczestniczyły trzy śmigłowce z Palmy, Walencji i Tarragony, kilka jednostek ratunkowych oraz inne statki znajdujące się w pobliżu.

Ocena ryzyka zanieczyszczenia

Hiszpańska służba żeglugi handlowej uruchomiła krajowy plan reagowania na zanieczyszczenie morza drugiego poziomu — drugiego najwyższego. Specjalistyczny statek Clara Campoamor zmierza na miejsce zatonięcia, aby sprawdzić możliwe zanieczyszczenie akwenu. Sytuacja jest również monitorowana z samolotu.

Hiszpańskie władze nadal ustalają, czy wypadek stanowi zagrożenie dla środowiska. Głębokość Morza Śródziemnego w rejonie zatonięcia sięga kilkuset metrów. Wody na północny wschód od Ibizy są siedliskiem żółwi morskich, delfinów i burzyka balearskiego — jednego z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków morskich w Europie.

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