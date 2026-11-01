W pobliżu bezludnej wyspy Kekova na Morzu Śródziemnym u zachodnich wybrzeży Turcji podczas podwodnych wykopalisk odkryto dowody katastrofy statku, która może być najstarszą na świecie. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na BBC, badacze znaleźli trzy kamienne kotwice i około 30 amfor.

Amfory z wczesnej epoki brązu

Kierownik ekspedycji Stowarzyszenia Archeologii Śródziemnomorskiej, profesor Uniwersytetu Akdeniz Hakan Öniz, oświadczył, że zdobienia amfor dają podstawy, by datować znalezisko na wczesną epokę brązu. Wiek naczyń szacowany jest na około 4 400–4 700 lat.

Öniz nazwał wrak „kapsułą czasu na dnie morza”. Jak powiedział, uczestnicy ekspedycji byli pierwszymi ludźmi, którzy dotknęli tych przedmiotów od około 5 tysięcy lat.

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Pochodzenie naczyń i ślady ich zawartości

Analiza kształtu naczyń wskazuje, że mogły zostać wykonane w warsztatach Doliny Jordanu. Podobne amfory znajdowano wcześniej w Egipcie, Troi i na Krecie.

Jedna z amfor ma dziewięć oddzielnych oznaczeń i dwa otwory w korpusie. Mogła być używana do produkcji sera lub ubijania masła, co zdaniem badaczy może wskazywać, że marynarze przygotowywali żywność podczas długich podróży.

W niektórych amforach zachował się błyszczący osad. Archeolożka Uniwersytetu Macquarie Karin Sowada przypuszcza, że mogą to być pozostałości oliwy z oliwek, wina lub żywic drzewnych. Zaznaczyła również, że duże naczynia mogły być ponownie wykorzystywane przez wiele lat.

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