Archeolodzy w pobliżu Colmaru w północno-wschodniej Francji odkryli niewielkie cmentarzysko z V wieku, na którym mogli zostać pochowani dwaj germańscy wodzowie lub najemnicy. Na terenie znaleziono również pochówki dwóch koni z uprzężą. O znalezisku informuje Live Science.

Cmentarzysko z V wieku

Kompleks grobowy znajduje się kilka mil od Renu, który obecnie stanowi granicę między Francją a Niemcami. Wcześniej na tym terenie istniała osada galijsko-rzymska datowana na I–III wiek. Podczas wykopalisk badacze odkryli również pozostałości domów, paleniska, studnie i strefy rzemieślnicze.

Cmentarzysko było użytkowane mniej więcej między 450 a 500 rokiem n.e. Archeolodzy zbadali 11 grobów dorosłych, trzy pochówki dziecięce oraz dwa pochówki koni. Znaleziono niewiele takich germańskich osad i cmentarzysk z V wieku, dlatego stanowisko może dostarczyć więcej informacji o zmianach w społecznościach przygranicznych po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.

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Broń i ślady urazów

Dwa męskie pochówki wyróżniały się bogatym wyposażeniem. Znaleziono w nich miecz z częściowo zachowaną drewnianą pochwą, tarczę, oszczep i skramasaks — germański krótki miecz ozdobiony złoto-granatowym elementem. Według archeologów taki zestaw przedmiotów jest charakterystyczny dla pochówków germańskich wodzów lub najemników.

W dwóch kobiecych pochówkach znaleziono srebrne fibule w kształcie ptaków, naszyjniki ze szklanych paciorków oraz kościany grzebień. Może to świadczyć o wysokim statusie pochowanych kobiet.

Na kościach kilku osób odnotowano oznaki urazów. Dwie osoby doznały ran kłutych bez śladów gojenia, co według badaczy może wskazywać na szybką gwałtowną śmierć. U kolejnego mężczyzny kości prawego kolana całkowicie się zrosły, co prawdopodobnie uniemożliwiało mu zginanie nogi. Archeolodzy planują dalsze badania szczątków, aby ustalić, czy obrażenia te mogły zostać odniesione podczas konfliktu.

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