U wybrzeży greckiej wyspy Kreta zginęło osiem osób po zatonięciu łodzi z migrantami. Kolejne około 28 osób przeżyło, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na grecką straż przybrzeżną.

Akcja ratunkowa

Policja morska rozpoczęła pilną akcję ratunkową późno w sobotę, po tym jak łódź nadała sygnał alarmowy. Silny wiatr utrudniał warunki na morzu, podała straż przybrzeżna.

W niedzielę inny statek, który znajdował się w pobliżu, podjął około 28 ocalałych oraz ciało jednej ofiary. Ocalałych przekazano na statek policyjny i przetransportowano na Kretę. Według władz osoby te były obywatelami Sudanu.

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Siedem ciał na łodzi

W nocy z niedzieli na poniedziałek statek ratunkowy straży przybrzeżnej odnalazł łódź około 10 mil morskich na południe od Krety. Na pokładzie pozostawało kolejnych siedem ciał, doprecyzowała straż przybrzeżna. Łączna liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła osiem.

Kreta jest jednym z głównych punktów wjazdu do Unii Europejskiej dla migrantów wyruszających z Libii i próbujących dotrzeć drogą morską do Grecji. Takie przeprawy często kończą się śmiercią z powodu zatonięcia jednostek.

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