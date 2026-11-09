U południowych wybrzeży greckiej wyspy Kreta w trzech odrębnych operacjach znaleziono ciała 12 migrantów i uratowano około 105 osób. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na greckie władze.

Najwięcej ofiar znaleziono w pobliżu Kali Limenes

Kontenerowiec pod banderą Maroka zauważył łódź z migrantami około 15 mil morskich, czyli 28 kilometrów, na południowy wschód od Kali Limenes. Na miejsce skierowano jednostkę greckiej straży przybrzeżnej. Uratowała ona 18 osób i znalazła ciała 12 ofiar śmiertelnych.

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Dwie kolejne łodzie znaleziono na południe od wyspy

W dwóch innych przypadkach łodzie, na których pokładach znajdowało się 47 i 40 migrantów, zauważono odpowiednio około 30 i 31 mil morskich na południe od Kali Limenes. W poszukiwaniach jednostek pomagały załogowe i bezzałogowe statki powietrzne agencji Frontex.

Jednostki Frontex uratowały łącznie 87 osób z tych dwóch łodzi. Planowano przetransportować je do portu Kali Limenes. Wraz z 18 osobami uratowanymi podczas pierwszej operacji liczba uratowanych w trzech przypadkach wynosi około 105 osób.

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