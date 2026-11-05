W australijskim obszarze ochrony przyrody Sugarloaf-Stockrington niedaleko Newcastle naukowcy nie wykryli oznak chlamydiozy u 27 dzikich koali przebadanych testami genetycznymi. Według szacunków zespołu z University of Newcastle w tym krajobrazie może żyć około 2300 koali, podaje ABC News Australia.

Monitorowanie populacji

Od 2020 roku naukowcy wraz z przedstawicielem rdzennych ludów Gamilaraay i Wiradjuri, Darinem McKenneyem, prowadzili badania na obszarze 23 900 hektarów. Łącznie zespół spędził ponad 250 nocy na monitorowaniu koali z użyciem dronów termowizyjnych. McKenney również przez wiele lat obserwował zwierzęta za pomocą kamer z czujnikami ruchu zamontowanych na drzewach.

Pod koniec 2025 roku zespół potwierdził obecność 292 koali na obszarze Sugarloaf-Stockrington. Nowe badania z użyciem dronów i modelowanie przeprowadzone w 2026 roku wskazały na znacznie większą liczebność. Naukowiec zajmujący się ochroną przyrody Ryan Witt oświadczył, że populacja, która przetrwała na obrzeżach dużego miasta, wydaje się dobrze prosperować.

Testy na chlamydiozę

Po tym, jak na nagraniach z kamer w 2026 roku zauważono więcej młodych koali, badacze skupili się na zdrowiu reprodukcyjnym zwierząt. Za pomocą dronów lokalizowali koale, zbierali świeży kał i dostarczali próbki do specjalistycznych laboratoriów University of the Sunshine Coast w celu przeprowadzenia testów genetycznych i badań przesiewowych pod kątem chorób.

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W 27 próbkach nie wykryto dowodów chlamydiozy w czasie testowania. Przegląd dokumentacji służb ratowania dzikich zwierząt i danych klinicznych w regionie Lower Hunter od października 2022 roku do września 2026 roku również nie wykazał oznak chlamydiozy u kolejnych 27 koali w promieniu 30 kilometrów od obszaru ochrony przyrody.

Patolog weterynaryjny z University of Sydney Mark Krockenberger podkreślił, że dostępne wyniki nie dają podstaw, by ze 100-procentową pewnością twierdzić, że populacja w pobliżu Newcastle jest wolna od choroby, jednak testy genetyczne są obiecujące. Badacze uważają, że koale mogły przez długi czas być odizolowane od innych populacji, co potencjalnie wyjaśnia brak wykrytej infekcji, ale także wskazuje na niską różnorodność genetyczną.

Ryan Witt przekazał wyniki badań rządowi stanu Nowa Południowa Walia do rozpatrzenia w ramach projektu strategii ochrony koali. Zalecił wzmocnienie ochrony siedlisk, instalację specjalnych ogrodzeń oraz wprowadzenie długoterminowego monitorowania populacji i regularnych badań przesiewowych pod kątem chorób.

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