W Cieśninie Ormuz, 9 mil morskich na północ od omańskiego miasta Chasab, zgłoszono pożar na statku. O incydencie poinformowała w czwartek brytyjska służba UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Informacja od innego statku

Według Anadolu Agency, kapitan innego statku poinformował, że widział statek w ogniu. Stan członków załogi statku, na którym według tego zgłoszenia doszło do pożaru, pozostaje nieznany.

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Ostrzeżenie dla statków

W chwili wydania komunikatu nie była dostępna ocena uszkodzeń statku ani informacja o możliwym wpływie incydentu na środowisko. UKMTO zaleciła statkom zachowanie ostrożności podczas przepływania przez ten obszar oraz zgłaszanie podejrzanej aktywności, podczas gdy władze wyjaśniają okoliczności.

Do incydentu doszło w czasie napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczących żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Jest to ważny szlak dostaw surowców energetycznych i towarów na świecie.

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