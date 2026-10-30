W piątek, 30 października, w pobliżu wyspy Miyako w prefekturze Okinawa na południu Japonii zapalił się holownik płynący na Filipiny. Na pokładzie statku znajdowało się sześciu japońskich członków załogi, a ich stan był nieznany w chwili publikacji informacji.

Dane straży przybrzeżnej

Japońska straż przybrzeżna poinformowała, że nie ma danych o stanie sześciu marynarzy po pożarze na holowniku. Służba podała, że załoga była japońska, i wskazała, że statek znajdował się w pobliżu wyspy Miyako.

O incydencie, powołując się na japońską straż przybrzeżną, informuje Anadolu Agency. Materiał agencji jest datowany na 30 października.

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Trasa statku

Według Kyodo News holownik płynął na Filipiny. Anadolu Agency przekazała informacje o trasie statku, powołując się na japońską agencję informacyjną.

Wyspa Miyako znajduje się w prefekturze Okinawa, którą źródło określa jako najbardziej na południe wysuniętą prefekturę Japonii. Informacja dotyczy pożaru holownika w pobliżu tej wyspy.

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