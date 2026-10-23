W piątek rano zgłoszono strzelaninę w pobliżu skrzyżowania Judea w Izraelu. Według wstępnych informacji w wyniku ataku ranne zostały dwie osoby. Poinformował o tym The Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie Sił Obronnych Izraela.

Działania wojska

Siły Obronne Izraela oświadczyły, że ich żołnierze zmierzają na miejsce zdarzenia. Wojsko rozpoczęło również poszukiwania napastnika i ustawiło blokady drogowe w rejonie skrzyżowania.

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Wstępne doniesienia

Wstępne doniesienia mówiły również, że dwóch napastników związanych ze strzelaniną zostało zabitych przez siły bezpieczeństwa. Informacje te były wstępne. The Jerusalem Post zaznaczył, że w chwili publikacji nadal napływały informacje o incydencie.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia

Na opublikowanym zdjęciu z miejsca incydentu na Zachodnim Brzegu Jordanu, datowanym na 23 października 2026 roku, widać karetki pogotowia i siły bezpieczeństwa. Jako autora zdjęcia wskazano Magen David Adom.

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