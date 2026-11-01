W południowych wodach Singapuru, w pobliżu wysp Pulau Sebarok, Pulau Semakau i Selat Pau, wykryto kilka plam ropy. Ich pochodzenie wyjaśnia Urząd Morski i Portowy Singapuru, informuje Channel NewsAsia.

Obserwacja z powietrza

Urząd otrzymał zgłoszenie o ropie w wodach w pobliżu Pulau Sebarok około godziny 10:25 1 listopada. Dalsza obserwacja z powietrza potwierdziła obecność kilku plam w tym rejonie.

Jednocześnie podczas obserwacji z powietrza nie wykryto plam ropy w pobliżu West Coast, Sentosy, Wysp Południowych ani East Coast. Według władz sytuacja nie wpłynęła na żeglugę ani funkcjonowanie portu.

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Działania oczyszczające

Urząd Morski i Portowy zaangażował wykonawców reagowania na rozlewy ropy. Terminalom w tym rejonie polecono również wykorzystać własne zasoby do reagowania na takie incydenty.

Odpowiednie służby zostały uprzedzone o konieczności ochrony linii brzegowej w razie potrzeby, a statki w porcie poproszono o zgłaszanie nowych przypadków wykrycia plam ropy. Władze nadal monitorują akwen i wraz z agencjami oraz terminalami podejmują działania w celu usunięcia skutków zanieczyszczenia i oczyszczenia wód.

Pulau Semakau, gdzie znajduje się jedyne składowisko odpadów w Singapurze, leży około 8 km na południe od głównej części kraju.

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