U wybrzeży Senegalu wywróciła się łódź z migrantami, na pokładzie której, według jednego z ocalałych, znajdowało się około 100 osób, w tym pięć kobiet. Dziesiątki pasażerów uznaje się za zaginionych. Jak podaje BBC News, akcja poszukiwawcza trwała przez całą środę i miała zostać wznowiona w czwartek.

Łódź została wyrzucona na brzeg

Uszkodzona jednostka została wyrzucona na plażę w pobliżu wsi Yenne na południe od Dakaru. Policja znalazła wśród szczątków dokumenty, telefony komórkowe, rzeczy osobiste oraz dokument potwierdzający zapisanie do szkoły.

Przedstawiciel szefa wsi, Oumar Sow, powiedział, że do tragedii doszło około godziny 02:00 czasu lokalnego. Według niego krzyki z pirogi były słyszalne nawet z plaży.

Początkowe doniesienia zawierały informację o jednej ofierze śmiertelnej. Jednocześnie lokalne media podały, że znaleziono co najmniej cztery ciała.

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Wzrost liczby niebezpiecznych tras morskich

Mniej niż dwa tygodnie temu katastrofa statku w pobliżu północno-zachodniego miasta Thieppe pochłonęła co najmniej 39 ofiar i stała się jedną z najbardziej śmiercionośnych katastrof migracyjnych w Senegalu.

Prezydent Senegalu Diomaye Faye wyraził podczas posiedzenia rządu zaniepokojenie nowym wzrostem nieregularnych wyjazdów migrantów, którzy chcą dotrzeć do Europy. Polecił Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przygotowanie raportu dotyczącego czynników stojących za takimi podróżami oraz możliwych działań w odpowiedzi.

Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w tym roku u wybrzeży Afryki Zachodniej odnotowano co najmniej 454 zgony i zaginięcia. Organizacja zaznaczyła, że rzeczywista liczba może być wyższa, ponieważ niektóre łodzie znikają bez śladu. Z powodu zaostrzenia kontroli na trasach przez Afrykę Północną coraz więcej migrantów zmierza na należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie pirogami, które często są przepełnione i nieprzystosowane do długich przepraw przez Ocean Atlantycki.

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