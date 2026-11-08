U północno-zachodnich wybrzeży Senegalu zatonęła niewielka łódź, którą migranci płynęli do Europy. Zginęły co najmniej 34 osoby, a nieokreślona liczba pasażerów jest uznawana za zaginionych. Informuje o tym France 24.

Poszukiwania trwają

Początkowo ministerstwo spraw wewnętrznych Senegalu podało, że odnaleziono 21 ciał i uratowano jedną osobę. Później Senegalska Agencja Prasowa APS poinformowała, że liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 34. Dane te potwierdziła również organizacja praw człowieka Action for Human Rights and Friendship. Operacja poszukiwawcza trwa, dlatego dane mogą się zmienić.

Według mediów płaskodenna łódź typu piroga przewróciła się w sobotę w pobliżu wydm Lompoul w departamencie Kebemer, między Dakarem a miastem Saint-Louis. Jednocześnie założyciel senegalskiego stowarzyszenia pomocy migrantom Boza Fii, Saliou Diouf, powiedział AFP, że jednostka zatonęła w piątek. Dodał, że ciała znalezione w sobotę należały do obywateli Senegalu, jednak obywatelstwo wszystkich ofiar nie zostało jeszcze ustalone.

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Reakcja władz

Prezydent Senegalu Bassirou Diomaye Faye poinformował, że władze zaangażowały zasoby w poszukiwanie zaginionych, pomoc ocalałym i wsparcie rodzin ofiar. Obiecał również kontynuować walkę z organizatorami niebezpiecznych przepraw morskich.

W piątek senegalskie służby zatrzymały inną łódź ze 142 migrantami, która również zmierzała do Hiszpanii. Wśród nich były 23 kobiety, dwoje niemowląt i dwoje innych dzieci; grupa składała się z obywateli Senegalu, Gambii, Gwinei Bissau, Gwinei i Nigerii.

Atlantycka trasa z Afryki Zachodniej na należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie jest niebezpieczna dla migrantów. Od początku listopada na wyspę El Hierro przybyło ponad 3300 osób na około 30 łodziach, w związku z czym lokalne władze ogłosiły stan nadzwyczajny.

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