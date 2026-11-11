U wschodniego wybrzeża Tajlandii zatonął zarejestrowany w tym kraju tankowiec Venus 14, a sześciu członków załogi uznano za zaginionych. Statek dostarczał paliwo łodziom rybackim. Jak podaje Anadolu Agency, tankowiec zatonął około 27 mil morskich od wejścia do bazy marynarki wojennej Sattahip w prowincji Chonburi.

Operacja poszukiwawcza

Dowództwo Pierwszego Obszaru Marynarki Wojennej Tajlandii rozpoczęło poszukiwania zaginionych marynarzy i zatopionego statku. W rejon skierowano łódź patrolową Tor 113 oraz samolot do obserwacji morskiej. Inne jednostki przepływające w pobliżu ostrzeżono o sytuacji.

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Ryzyko wycieku paliwa

Marynarka wojenna koordynuje działania z Departamentem Morskim, przygotowując się na możliwe zanieczyszczenie morza w przypadku wycieku paliwa z tankowca. Ilość paliwa znajdującego się na pokładzie Venus 14 w chwili zatonięcia pozostaje nieznana. W gotowości utrzymywane są także holownik HTMS Panyi oraz śmigłowiec z personelem i sprzętem do reagowania na wycieki ropy.

Urzędnicy nie ujawnili przyczyny zatonięcia statku ani informacji o możliwym sygnale alarmowym przed incydentem. Operacja poszukiwawczo-ratunkowa będzie kontynuowana, a władze będą monitorować możliwe konsekwencje dla ekosystemu morskiego.

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