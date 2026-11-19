Nieznany pocisk trafił w maszynownię tankowca, który opuszczał cieśninę Ormuz u wybrzeży Omanu. Według brytyjskiego Urzędu Morskich Operacji Handlowych (UKMTO) incydent miał miejsce około sześciu mil morskich na północ od miasta Chasab.

Załoga jest bezpieczna

Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na UKMTO, uderzenie odnotowano o godz. 16:45 czasu GMT. Brytyjska instytucja zaznaczyła, że otrzymała informacje od lokalnych władz. Wszyscy członkowie załogi są bezpieczni, a ich lokalizacja została ustalona.

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Trwa ustalanie informacji o uszkodzeniach

UKMTO poinformowało, że zakres uszkodzeń statku oraz możliwy wpływ incydentu na środowisko pozostają obecnie nieznane. Instytucja nie sprecyzowała pochodzenia pocisku, który trafił w tankowiec.

Brytyjska służba wezwała inne statki do zachowania ostrożności podczas przepływania przez ten rejon i zgłaszania wszelkiej podejrzanej aktywności. Okoliczności incydentu badają właściwe organy.

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