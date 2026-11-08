Co najmniej 21 osób zginęło po wywróceniu się łodzi z migrantami u wybrzeży Senegalu. Statek znalazł się w niebezpieczeństwie w pobliżu Kebemer na północnym zachodzie kraju.

Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Senegalu poinformowało, że działania poszukiwawczo-ratunkowe trwają. Dotychczas potwierdzono odnalezienie jednego ocalałego. Poinformował o tym Euronews.

W oświadczeniu resortu minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego, w imieniu prezydenta i rządu, uczcił pamięć ofiar i złożył kondolencje ich rodzinom.

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Władze zapowiedziały walkę z przemytnikami

Władze Senegalu oświadczyły również, że zamierzają przeciwdziałać sieciom zajmującym się nielegalnym przewozem ludzi oraz współpracować z państwami sąsiednimi, aby rozwiązać ten problem.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ONZ określa trasę atlantycką jako jeden z kluczowych szlaków, którymi migranci z Afryki Zachodniej próbują dotrzeć do Europy. Zaostrzenie kontroli w tradycyjnych punktach wyjazdu w Senegalu, Maroku i Mauretanii skłania część osób do wyruszania z bardziej południowych krajów, w tym z Gambii. Według organizacji alternatywne punkty wyjazdu mogą wydłużyć trasę o nawet 750 kilometrów, a łączna długość niektórych przepraw sięga około 2200 kilometrów, zwiększając ryzyko katastrof morskich, odwodnienia i zaginięć.

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